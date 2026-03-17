SÃO PAULO, SP (UOL/DOLHAPRESS) - O diretor do Centro de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, renunciou hoje em uma carta endereçada ao presidente Donald Trump e publicada nas redes sociais.

Kent afirmou que não concorda com a guerra contra o Irã. "Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã", escreveu. Na carta, ele diz que tomou a decisão após muita reflexão.

Ele declarou que os EUA iniciaram a guerra por pressão de Israel. Segundo o ex-diretor, o Irã não representava uma ameaça iminente ao país. "Está claro que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano", acrescentou.

Joe Kent é um dos principais oficiais antiterrorismo dos Estados Unidos e é veterano da guerra do Iraque. Na carta, o militar escreveu sobre o que considerava uma "campanha de desinformação" promovida por altos funcionários israelenses e pela mídia, que, segundo ele, semeou sentimentos pró-guerra para incentivar um conflito com o Irã.

O ex-chefe de Contraterrorismo dos Estados Unidos citou a esposa, que também era militar, morta na Síria. "Como veterano que serviu em combate 11 vezes e como marido de uma militar condecorado com a Estrela de Ouro, que perdeu a amada esposa Shannon em uma guerra fabricada por Israel, não posso apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer em uma guerra que não traz nenhum benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas", escreveu.Kent tem sido um conselheiro fundamental de Tulsi Gabbard, diretora de Inteligência Nacional.