SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira (17) os países que integram a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) por, segundo ele, não se envolverem na guerra em curso contra o Irã. No mesmo pronunciamento, publicado em uma rede social, o republicano afirmou que os EUA não precisam da ajuda de ninguém.

Trump declarou que quase todos os países da Otan concordam com a guerra, mas não querem se envolver. "Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos 'aliados' da Otan de que eles não querem se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã, no Oriente Médio", escreveu na Truth Social. A Otan é uma aliança militar composta atualmente por 32 países membros da Europa e América do Norte.

Apesar da crítica, o presidente disse que atitude dos países não o surpreende. Ele acusou a organização de ser omissa e de não servir aos interesses norte-americanos. "Sempre considerei a Otan, onde gastamos centenas de bilhões de dólares por ano protegendo esses mesmos países, uma via de mão única: nós os protegemos, mas eles não fazem nada por nós, especialmente em um momento de necessidade", continuou.

Além de citar a Otan, Donald Trump também direcionou críticas ao Japão, Austrália e Coreia do Sul. Além disso, o presidente enfatizou que os EUA não precisam da ajuda de nenhum país. "Falando como presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM!", publicou.

Ele classificou a guerra contra o Irã como um "sucesso militar" e dispensou qualquer ajuda futura da Otan. Ainda segundo o pronunciamento, Trump afirmou que os EUA dizimaram as Forças Armadas do Irã, incluindo a Marinha, a Força Aérea e o sistema antiaéreo. "E, talvez o mais importante, seus líderes, em praticamente todos os níveis, foram eliminados, para nunca mais nos ameaçarem, nem a nossos aliados do Oriente Médio, nem ao mundo", concluiu.