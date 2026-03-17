SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O porta-aviões USS Nimitz (CVN-68), o mais antigo ainda em operação na Marinha dos Estados Unidos, permanecerá em serviço até março de 2027. A decisão foi confirmada pela própria força naval.

A medida adia em cerca de dez meses o cronograma anterior, que previa a retirada do navio ainda em maio de 2026. Com a mudança, a Marinha americana busca manter sua frota com 11 porta-aviões operacionais, número mínimo exigido por lei federal nos Estados Unidos.

Marinha dos Estados Unidos planeja inativar o navio em 2027, diz representante da Marinha. Ouvida pelo USNI News, a fonte confirma o novo prazo para o fim da carreira do Nimitz.

Debate sobre possível "lacuna" na frota. Antes da decisão, analistas e militares discutiam o risco de um chamado "Nimitz Gap", expressão usada para descrever um possível período em que a Marinha ficaria temporariamente com apenas 10 porta-aviões. Em fevereiro, o jornal militar Stars and Stripes alertou que a aposentadoria do navio em 2026 poderia abrir essa lacuna na frota, já que o substituto do Nimitz ainda não estaria pronto para entrar em serviço.

Publicação destacou que retirar o navio antes da chegada de um novo porta-aviões poderia até gerar problemas legais. Isso porque a legislação americana determina que a força naval mantenha pelo menos 11 porta-aviões ativos. O cenário também preocupava analistas militares por causa da crescente demanda global por esse tipo de navio, empregado em operações que vão do Indo-Pacífico ao Oriente Médio.

EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL

A confirmação da prorrogação veio em 14 de março, quando a Marinha informou que o Nimitz continuará ativo até 2027. Segundo o site especializado Breaking Defense, a decisão foi comunicada por um representante da força naval.

Enquanto aguarda a aposentadoria definitiva, o navio iniciou sua transição final. No início de março, deixou a Naval Base Kitsap, em Bremerton, no estado de Washington, com destino à base naval de Norfolk, na Virgínia. Depois disso, deverá passar pelo processo de inativação e retirada do combustível nuclear do reator no estaleiro Newport News.

Lançado em 1975, poucos dias após o fim da Guerra do Vietnã, o USS Nimitz se tornou um dos navios mais emblemáticos da Marinha americana. Ao longo de mais de cinco décadas de serviço, participou de operações em diferentes regiões do mundo e ajudou a consolidar o papel dos porta-aviões como peça central da estratégia militar dos Estados Unidos.

O SUBSTITUTO DO NIMITZ

A extensão do prazo está diretamente ligada ao cronograma de entrega do USS John F. Kennedy (CVN-79). Trata-se do novo porta-aviões da classe Gerald R. Ford que deverá substituir o Nimitz na frota. Segundo a Marinha dos Estados Unidos, o navio concluiu em fevereiro uma etapa importante de testes no mar, conhecida como Builder's Sea Trials, conduzida pelo estaleiro Huntington Ingalls Industries.

O contra-almirante Casey Moton afirmou que o avanço representa mais um passo rumo à entrega do novo navio. "Estamos um passo mais próximos de entregar outro porta-aviões da classe Gerald R. Ford à frota", declarou. A previsão atual é que o USS John F. Kennedy seja entregue à Marinha em março de 2027, exatamente quando o Nimitz deverá deixar o serviço ativo.