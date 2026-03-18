SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel afirma que matou o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, em meio à escalada de ataques e ameaças entre Irã, EUA e Israel.

Israel não informou onde estava Esmail Khatib quando foi morto. A informação da morte foi divulgada nesta quarta-feira (18), em meio ao avanço do confronto no Oriente Médio. "Na noite passada, o ministro de Inteligência do Irã, Khatib, também foi eliminado", informou o ministro Israel Katz em um comunicado. A morte se soma à do chefe da Segurança iraniano, Ali Larijani, confirmada na terça-feira (17) pelas autoridades de Teerã.

Ataques coordenados do Irã e do Hezbollah atingiram Israel durante a madrugada. Mais de 50 projéteis, incluindo mísseis de fragmentação, foram disparados contra a região central do país, segundo relatos de agências locais.

Duas pessoas morreram após um apartamento ser atingido perto de Tel Aviv. Segundo o serviço de resgate Estrela de David Vermelha, as vítimas eram idosas e não conseguiram chegar a tempo ao abrigo antibombas.

Estilhaços também atingiram infraestrutura de transporte em Israel. A Companhia Ferroviária de Israel informou que plataformas foram atingidas em uma estação em Tel Aviv e que acessos e escadas rolantes foram danificados em Holon.

Irã prometeu uma resposta "decisiva" para vingar a morte de Ali Larijani. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã morreu em um ataque aéreo atribuído a Israel, e Teerã anunciou funerais para esta quarta-feira.

HORMUZ E ATAQUES DOS EUA

O Irã mantém bloqueio sobre o Estreito de Hormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás do planeta. Autoridades iranianas afirmam que o tráfego na região não voltará ao padrão anterior à guerra.

EUA disseram ter atacado instalações de mísseis iranianas perto do estreito. O Comando Central americano afirmou ter usado munições de penetração profunda de mais de 2.268 quilos contra alvos que descreveu como fortificados.

Washington afirma que os alvos representavam risco à navegação internacional. Segundo o Comando Central, mísseis de cruzeiro antinavio iranianos nesses sítios ameaçavam a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz e arredores.

O PANO DE FUNDO DA ESCALADA

O confronto entre EUA e Israel contra o Irã começou em 28 de fevereiro, segundo relatos oficiais. A ofensiva resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei, e Mojtaba Khamenei foi indicado como sucessor.

Israel afirma que busca localizar e "neutralizar" o novo líder supremo iraniano. Um porta-voz militar israelense disse que as forças do país estão determinadas a rastrear Mojtaba Khamenei, que não aparece em público desde a designação.