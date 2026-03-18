SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (18) que vão exigir que cidadãos de 50 países depositem uma caução de US$ 15 mil, cerca de R$ 78 mil, para solicitarem entrada no país. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado.

Governo Trump adicionou 12 países a uma lista que já inclui outras 38 nações, em sua maioria da África. O programa ampliado de fiança para vistos, do tipo B1 ou B2 para negócios e turismo, entra em vigor em 2 de abril.

Objetivo é impedir que os visitantes ultrapassem o período de permanência autorizado pelo visto. Segundo os EUA, o valor da caução será devolvido aos turistas que cumprirem os termos do visto e retornarem para casa no prazo.

Os novos países incluídos no programa de visto com fiança são: Camboja, Etiópia, Geórgia, Granada, Lesoto, Maurício, Mongólia, Moçambique, Nicarágua, Papua-Nova Guiné, Seychelles e Tunísia. (Veja a lista dos outros 38 países no fim do texto).

A caução não garante a emissão do visto, afirmou o comunicado dos EUA. Se alguém pagar taxas sem a orientação de um funcionário consular, as taxas não serão devolvidas.

Desde que assumiu o cargo em janeiro passado, Trump tem seguido uma política de imigração linha-dura. Gestão inclui uma campanha agressiva de deportação, revogação de vistos e green cards, e censura de postagens em redes sociais.

O Brasil não está na lista. As 38 nações anteriormente incluídas são: Argélia, Angola, Antígua e Barbuda, Bangladesh, Benin, Butão, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Centro-Africana, Costa do Marfim, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabão, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Quirguistão, Malawi, Mauritânia, Namíbia, Nepal, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Senegal, Tajiquistão e Tanzânia.