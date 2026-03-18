SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um hospital da Flórida entrou na Justiça para retirar uma ex-paciente que, mesmo após receber alta, continua ocupando um quarto de internação.

O Tallahassee Memorial Hospital (TMH), em Tallahassee, pede uma ordem judicial para remover a mulher, dispensada em 6 de outubro de 2025. Detalhes de documentos do processo foram divulgados pelo USA Today e pela revista People.

A ação afirma que a paciente segue no quarto e que a equipe tentou concluir a alta de forma segura. O hospital diz que o impasse consome tempo de funcionários e recursos destinados a outros atendimentos.

O processo também relata que o hospital ofereceu ajuda prática para viabilizar a saída. Entre as medidas, o TMH diz ter buscado contato com familiares e alternativas de transporte.

O hospital sustenta que a permanência impede que o leito seja usado por pacientes que precisam de cuidados agudos. A instituição afirma ter número limitado de leitos de internação.

O QUE O HOSPITAL DIZ

O TMH disse que não comenta o caso por estar em andamento na Justiça. Procurado pela revista People, o hospital não detalhou o histórico da paciente nem as razões para ela permanecer no local.

O USA Today relata que o pedido inclui autorização para o Escritório do Xerife do Condado de Leon ajudar na remoção. O jornal afirma que a ex-paciente não respondeu aos contatos feitos para comentar o caso.

Negociação com universidade ocorre em paralelo

O processo ocorre enquanto o TMH negocia um acordo com a Florida State University para criar um centro médico acadêmico em Tallahassee. Segundo o USA Today, em 11 de março a cidade votou para transferir o hospital para a universidade.

O jornal diz que não está claro o quão incomum é esse tipo de situação e com que frequência o TMH recorre a medidas desse tipo. A instituição, ainda de acordo com o veículo, recusou comentar além da nota enviada à People.