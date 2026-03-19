SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem enganou uma idosa de 75 anos, levou US$ 400 mil (mais de R$ 2 milhões) em dinheiro vivo e fugiu em um patinete elétrico na cidade de Avellaneda, na Argentina.

Golpista foi até a casa da vítima na última terça-feira e se apresentou como mensageiro do marido dela, que é empresário. De acordo com o jornal argentino La Nacion, ele disse que Filiberto Braida, 76, estaria em uma agência bancária e precisava trocar cédulas antigas de dólares por novas antes do fim de um prazo supostamente estabelecido.

Criminoso, então, pediu um cabo de vassoura para abrir um armário onde estaria guardado o dinheiro. Um vídeo das câmeras de segurança internas da casa mostra a movimentação dos dois e o momento em que ele sai com um saco aparentemente com o montante.

O homem, para não levantar suspeitas, teria alertado ainda a idosa para que tomasse cuidado com roubos. "Por que você não leva esse veículo para dentro, para que não seja roubado?", teria dito à vítima, ainda segundo o La Nacion.

Em seguida, ele fugiu de patinete elétrico, em direção ao norte da cidade. O homem foi descrito como alguém entre 40 e 50 anos, com cabelo castanho e um pouco de barba, usando camiseta preta, calça marrom clara, óculos, e com um boné preto pendurado no guidão.

Polícia de Santa Fe começou uma operação para localizar o suspeito, mas ainda sem sucesso. Equipes da Polícia de Investigações e da delegacia de Avellaneda analisam imagens internas e externas da casa para reunir pistas. Investigadores também apuram se o homem teve suporte logístico de comparsas em outro veículo para deixar a região por estradas de terra.