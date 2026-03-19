SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O momento em que um míssil cai a poucos metros de um jornalista britânico no Líbano foi gravado por uma equipe de reportagem do canal russo RT. A emissora afirma que a ação teria sido cometida propositalmente pelas Forças de Defesa de Israel.

Steve Sweeney, repórter britânico baseado em Beirute, e o câmera Ali Rida faziam uma gravação na ponte de Qasmiya, no sul do Líbano, quando míssil foi disparado. O repórter falava sobre os ataques com drones feitos na região quando a explosão aconteceu.

No vídeo, é possível ouvir o míssil se aproximando dois segundos antes de cair. Sweeney se abaixa e, pouco depois, uma explosão acontece. A câmera cai no chão e é possível ver estilhaços após a explosão.

Os dois ficaram feridos com o impacto da explosão, segundo o canal. Eles estão conscientes e passam por atendimento médico em um hospital local.

O câmera afirmou ao canal RT que o ataque foi "deliberado", mesmo que os dois estivessem trajados com coletes azuis, de imprensa. Israel não se pronunciou oficialmente sobre o assunto até o momento.

O Ministério do Exterior da Rússia também se pronunciou. A porta-voz da pasta, Maria Zakharova, afirmou que o ataque "não pode ser considerado acidental".

Após uma guerra que durou 12 dias em 2025, Líbano e Israel tinham cessado ataques, que voltaram a acontecer após a ação dos EUA no Irã, no fim de fevereiro. Desde então, quase mil pessoas foram mortas por bombardeios israelenses no Líbano. Mais de um milhão de pessoas saíram das próprias casas tentando fugir da guerra no país.