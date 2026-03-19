SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um juiz de imigração encerrou o pedido de asilo do menino equatoriano que foi detido durante uma operação de imigração em Minneapolis, informou a Rádio Pública de Minnesota nesta quarta-feira (18), citando um advogado do menino e de sua família.

Liam Conejo Ramos foi detido aos cinco anos, juntamente com seu pai, no final de janeiro, e passou 12 dias em um centro de detenção no Texas antes de ambos serem libertos e retornarem para casa. Uma fotografia mostrando Liam com um chapéu azul de coelho do lado de fora de sua casa, com agentes federais ao lado, repercutiu em todo o país.

O juiz de imigração dos EUA John Burns proferiu a decisão de encerrar os pedidos de asilo de Liam e sua família ?movimento alinhado à pressão do governo Trump para deportá-los. O encerramento, no entanto, ocorre sem análise do mérito da solicitação.

Uma das advogadas que os representa, Danielle Molliver, disse à rádio local que a decisão seria objeto de recurso, que pode levar meses ou anos. Outro advogado, Paschal Nwokocha, informou que, como a decisão foi tomada há algumas semanas, o recurso já foi encaminhado ao Conselho de Apelações de Imigração, o que permite que a família permaneça nos EUA enquanto não houver uma decisão final.

"O problema é que eles não tiveram a oportunidade de contar sua história. O processo foi encerrado sem que pudessem apresentar os méritos do caso", afirmou o defensor.

A escola onde Liam estuda também condenou a decisão judicial. "O anúncio de que um juiz de imigração encerrou os pedidos de asilo da família de Liam Conejo Ramos é de partir o coração. Entendemos que essa decisão será apelada e continuamos esperançosos por um desfecho positivo", disse em nota a Columbia Heights Public Schools, distrito escolar próximo a Minneapolis.

Liam foi detido durante a operação Metro Surge, quando o presidente Donald Trump mobilizou cerca de 3.000 agentes de imigração armados para deportar migrantes em Minnesota. Em dias diferentes de janeiro, agentes mataram a tiros dois cidadãos americanos em Minneapolis que haviam saído para protestar ou observar os agentes. Em um raro recuo, Trump encerrou a operação no mês passado.

"A detenção de Liam e de seu pai em janeiro trouxe à tona os danos causados pela operação Metro Surge, durante a qual muitas crianças e famílias foram detidas", afirmou o distrito escolar.

"Embora respeitemos o processo legal, não podemos ignorar o profundo impacto humano ?especialmente sobre as crianças? dessa ação federal, que perturbou a vida de tantos membros da nossa comunidade que entraram neste país por meios legais."