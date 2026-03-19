SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens da emissora estatal russa RT mostram um de seus jornalistas quase sendo atingido por um míssil lançado por Israel no sul do Líbano, nesta quinta-feira (19), durante uma transmissão ao vivo do veículo.

A RT, que anteriormente usava o nome Russia Today, afirmou que o chefe de sua sucursal no território libanês, o britânico Steve Sweeney, e o cinegrafista que o acompanhava, Ali Rida, "sobreviveram milagrosamente" e estão sob tratamento médico em um hospital local. Ambos tiveram apenas ferimentos leves, segundo a emissora.

As imagens foram verificadas também pela emissora britânica BBC.

O Exército de Israel, que tem bombardeado a área repetidamente nos últimos dias, afirmou que os trabalhadores não eram o alvo da operação orquestrada na ponte Qasmiya, no sul libanês. As forças, segundo o comunicado, "afirmam que todos os seus alvos são estritamente militares" e que, nesse caso, "a ação visava especificamente a travessia utilizada pelo grupo terrorista Hezbollah".

O porta-voz do Exército israelense, Rafael Rozenszajn, disse que os militares "continuam atuando para neutralizar ameaças à segurança do país, seguindo medidas operacionais que buscam reduzir danos colaterais sempre que possível".

As operações de Israel fazem parte da ofensiva que, em conjunto com os Estados Unidos, busca destituir a teocracia do Irã. O grupo extremista Hezbollah, baseado no Líbano, entrou na guerra em apoio ao regime iraniano.

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou nesta quinta que os ataques israelenses mataram ao menos 1.001 pessoas e feriu outras 2.584 desde o início da guerra. Segundo o órgão, o número de mortos inclui 79 mulheres, 118 crianças e 40 profissionais de saúde. O relatório anterior, divulgado na quarta-feira, listava 968 mortes.