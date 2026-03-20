SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo líder supremo do Irã, Motjaba Khamenei, fez um pronunciamento escrito nesta sexta-feira (20) direcionado ao presidente do país, Masoud Pezeshkian, falando sobre a situação militar da nação e pedindo "a retirada da segurança dos inimigos".

No pronunciamento, feito em persa em publicação na rede social X, ele lamentou a morte do ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib. Ele foi vítima de um bombardeio israelense anteontem, confirmado pela mídia local iraniana.

Vaga do ministro deve ser preenchida "com esforço redobrado" e segurança dos inimigos internos e externos deve ser retirada, afirmou o novo líder supremo. Khamenei chamou o ministro morto de mártir e prestou condolências também à família dele.

Além de expressar condolências, o filho de Ali Khamenei também pediu que o legado do ministro fosse levado adiante. As mensagens foram compartilhadas pela agência estatal iraniana Irna.

"Por meio desta, expresso minhas condolências a Vossa Excelência [Senhor Presidente], ao estimado gabinete, aos colegas do Ministério da Inteligência e, em especial, à família do honrado, trabalhador e veterano de guerra, Hojjat al-Islam Seyyed Esmail Khatib, que a paz de Deus esteja com ele, diz a mensagem", disse Motjaba Khamenei.

Aiatolá ainda não apareceu em vídeo, fotos ou áudio desde o início da guerra. O líder supremo foi ferido no ataque aéreo que matou o pai e outros familiares, segundo informações do embaixador iraniano no Chipre, ao jornal The Guardian, e do filho do presidente iraniano, Yousef Pezeshkian, em publicação no Telegram.

Comunicado desta sexta foi feito horas após o Irã confirmar a morte do porta-voz da Guarda Revolucionária do país. Ali Mohammad Naini e o vice-diretor de relações públicas da guarda foram mortos em um bombardeio. O porta-voz estava no cargo desde 2024.

Motjaba foi anunciado como novo líder supremo do país pouco mais de uma semana após a morte do pai dele. Ali Khamenei foi assassinado em uma ação conjunta entre Israel e Estados Unidos no dia 28 de fevereiro e o nome do novo líder foi anunciado em 8 de março.

MORTE DE MINISTRO DA INTELIGÊNCIA

Esmail Khatib teve a morte confirmada na quarta-feira (18) pelo presidente do país, que chamou o caso de "um assassinato covarde". Ele também citou as mortes de Ali Larijani, chefe de Segurança do Irã, e de Aziz Nasirzadeh, ministro da Defesa.

Israel não informou onde estava Khatib quando foi morto. A informação da morte foi divulgada em meio ao avanço do confronto no Oriente Médio. "Na noite passada, o ministro de Inteligência do Irã, Khatib, também foi eliminado", informou o ministro Israel Katz em um comunicado.

QUEM É MOTJABA KHAMENEI

Filho de Khamenei é um clérigo iraniano recluso e com pouca presença pública, mas com influência nos bastidores do regime. Nascido em 1969, na cidade de Mashhad, ele estudou teologia e passou boa parte da vida ligado ao centro de poder da República Islâmica, sem ocupar cargos estatais formais.

O novo líder supremo é descrito como próximo da Guarda Revolucionária (IRGC, Corpo de Guardas da Revolução Islâmica). Analistas apontam que sua influência cresceu por meio de relações profundas com a IRGC e com grupos de segurança ligados ao regime.

Especialistas associam Mojtaba a intervenções políticas e a respostas duras contra protestos domésticos. Ao longo dos anos, ele foi acusado por opositores de interferir em eleições e de coordenar repressão a manifestações, o que gerou críticas dentro e fora do Irã.

Karim Sadjadpour, do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, disse que Mojtaba simboliza continuidade do regime. "Mojtaba nunca ocupou cargo eletivo, tem praticamente nenhuma presença pública e é conhecido sobretudo por seus vínculos nos bastidores com a Guarda Revolucionária. Sua imagem evoca continuidade com a geração de seu pai, não o dinamismo de uma nova era", afirmou à revista Foreign Affairs.