SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel lançou nesta sexta-feira (20) novos bombardeios contra o Irã e falou em "dizimar" o país. Em resposta, Teerã intensificou os ataques à Tel Aviv e aos países do Golfo Pérsico que são aliados aos Estados Unidos. Paralelamente, o exército israelense também fez ataques na Síria pela primeira vez desde a guerra deflagrada no Oriente Médio no mês passado.

Exército de Israel fez bombardeios em Teerã na madrugada desta sexta-feira (20). "Foram realizados ataques contra as infraestruturas do regime terrorista iraniano no coração de Teerã", declarou um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, sem fornecer mais detalhes.

Bombardeios mataram o porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Ali Mohammad Naini. A mídia estatal iraniana disse que Naini "foi martirizado" ao comunicar a morte dele.

Primeiro-ministro israelense afirmou que o Irã está prestes a ser "dizimado". "Estamos vencendo a guerra e o Irã está sendo dizimado. Acredito que esta guerra terminará muito mais rápido do que as pessoas imaginam", disse Benjamin Netanyahu em uma entrevista coletiva exibida na televisão.

Netanyahu destacou que o poderio bélico iraniano está enfraquecido. "O Irã não tem mais a capacidade de enriquecer urânio e não tem mais a capacidade de produzir mísseis balísticos".

Estados Unidos e Israel atacaram 16 navios de carga iranianos em portos do Golfo nesta sexta, informou a imprensa de Teerã. "Após o ataque aéreo americano-sionista, pelo menos 16 navios de carga ficaram completamente carbonizados no incêndio", declarou um funcionário do governo da província de Hormozgan, citado pela agência de notícias Tasnim.

IRÃ CONTRA-ATACA

A República Islâmica reagiu aos bombardeios ao seu território com ataques à Tel Aviv. As Forças de Defesa de Israel disseram que interceptaram mísseis lançados nesta sexta pelo Irã, enquanto sirenes de alerta soaram na região.

Irã também voltou a atacar países vizinhos no Golfo. Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos anunciaram ter sido alvo de ataques com mísseis nesta sexta-feira, dia que marca o fim do Ramadã.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que responderam aos ataques com foguetes. A Arábia Saudita informou que interceptou vários drones, em particular no leste do país. O Bahrein afirmou que controlou o incêndio em um depósito provocado por estilhaços procedentes de uma "agressão iraniana".

No Kuwait, uma refinaria, que já havia sido bombardeada nesta quinta-feira (19), sofreu um novo ataque com drones. Os ataques provocaram um incêndio e o fechamento de várias unidades do complexo.

Novo líder supremo do Irã afirmou que os ataques aos seus "inimigos" devem continuar. Em comunicado por escrito, Mojtaba Khamenei pediu "a retirada da segurança dos inimigos" da República Islâmica e lamentou a morte de suas lideranças.

ATAQUES NA SÍRIA

Pela primeira vez desde a deflagração da atual guerra contra o Irã, o exército israelense fez ataques na Síria e expandiu as tensões no Oriente Médio. O estado judeu anunciou em um comunicado divulgado nesta sexta que atacou "infraestruturas do do governo sírio" no sul do país.

Ofensiva foi em resposta a um ataque a civis drusos na região da Sueida, afirmou Israel. "Durante a noite, o exército de Israel atacou um quartel-general e armamentos em campos militares do regime sírio no sul da Síria. Foi uma resposta aos acontecimentos de ontem, durante os quais civis drusos foram atacados na região de Sueida", explica a nota.

O exército israelense advertiu que "não permitirá que os drusos na Síria sejam alvo de ataques e continuará atuando para garantir sua proteção". O estado judeu também indicou que "continua acompanhando de perto a evolução da situação no sul da Síria".

NOVOS ATAQUES NO LÍBANO

O Líbano também se tornou palco da guerra no Oriente Médio. Arrastado para a guerra em 2 de março pelos ataques do movimento pró-iraniano Hezbollah contra Israel, a agência oficial de notícias local informou nesta sexta novos bombardeios das forças do estado judeu contra cidades do sul libanês.

Ao menos dois distritos foram bombardeados. "Caças do inimigo israelense lançaram ataques ao amanhecer contra as localidades de Bafliyeh e Hanine, nos distritos de Tiro e Bint Jbeil", informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano, que também citou ataques contra outras cinco localidades.

Nesta quinta, o presidente libanês Joseph Aoun voltou a pedir uma trégua e negociações com Israel. Centenas de civis libaneses já foram mortos em três semanas de guerra.