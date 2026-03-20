SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete pessoas ficaram feridas após uma forte turbulência atingir um voo que saiu dos Estados Unidos para a Austrália entre esta quinta-feira (19) e esta sexta (20).

Turbulência atingiu voo da Delta Airlines que saiu de Los Angeles para Sydney no momento da descida da aeronave. O incidente aconteceu às 6h40 desta sexta em Sydney (16h40 desta quinta, no horário de Brasília).

A aeronave, um Airbus 350, levava 245 passageiros e 15 tripulantes. Apesar do incidente, as atividades do aeroporto de Sydney seguiram normalmente.

Quatro dos feridos eram passageiros, três deles, idosos. Eles reclamaram de dor nas costas, no joelho e na cabeça, segundo o serviço de ambulâncias de Nova Gales do Sul.

Os outros feridos, comissários de bordo, foram hospitalizados após o pouso. Eles tinham ferimentos nas cabeças e nos ombros. Segundo a Delta Airlines, os ferimentos não foram graves. "Nada é mais importante do que a segurança dos nossos funcionários e clientes", afirmou a empresa em nota.

Sydney apresentou fortes ventos na manhã desta sexta, e o plano de aproximação da aeronave do aeroporto foi mudado pouco antes do voo. Segundo o jornal "The Guardian", a aproximação da aeronave estava programada para a área sudeste, mas foi reorientada para a área nordeste quando o avião estava a 50 km do ponto de pouso.