SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filha adolescente do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, dirigiu um tanque do Exército com o pai sentado atrás dela. As fotos divulgadas pela agência de notícias estatal KCNA nesta sexta-feira (20) sugerem, segundo analistas, que ela pode estar em preparação para sucedê-lo.

Acredita-se que a filha de Kim, conhecida como Kim Ju-ae, tem cerca de 13 anos. Ela tem feito aparições públicas cada vez mais frequentes ao lado do pai nos últimos meses.

Nas fotos mais recentes, ela é vista olhando pela escotilha do motorista com seu pai sentado logo atrás e três oficiais militares uniformizados também em cima do veículo.

No início deste mês, ela foi vista em um campo de tiro apontando um rifle e, em outra ocasião, foi fotografada atirando com uma pistola.

Não há confirmação oficial por parte do regime da Coreia do Norte sobre seu nome ou idade.

Na quinta-feira (19), Kim supervisionou um exercício com um novo tipo de tanque, que demonstrou capacidades ofensivas e defensivas superiores contra drones e mísseis antitanque, de acordo com a reportagem da KCNA.

Nos últimos anos, Kim tem buscado a modernização das armas convencionais do país, incluindo mísseis táticos, juntamente com o desenvolvimento de um arsenal estratégico que inclui mísseis balísticos de longo alcance e armas nucleares.

A família Kim comanda a Coreia do Norte com mão de ferro há décadas. O culto à figura dos integrantes da chamada "linha de sangue Paektu" domina a vida cotidiana do país isolado e hermético.

Newsletter Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo *** Kim Jong-un é o terceiro da família na cadeia de sucessão do regime comunista, após seu pai, Kim Jong-il, e seu avô, Kim Il-sung.

Chamados de "líderes eter nos" pela propaganda estatal, ambos estão sepultados no Palácio do Sol de Kumsusan, um grande mausoléu no centro de Pyongyang.