SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, divulgou uma mensagem nesta sexta-feira (20) em que declara que o inimigo está "derrotado". A declaração marca o início do Ano-Novo persa, que ele denominou o ano da "economia de resistência sob a unidade nacional e a segurança nacional".

"No momento, graças à unidade especial que se formou entre vocês, nossos compatriotas ?apesar de todas as diferenças de origem religiosa, intelectual, cultural e política?, o inimigo foi derrotado", disse Mojtaba.

No texto, divulgado em seu canal no Telegram, Mojtaba afirmou ainda que os ataques contra a Turquia e Omã não foram realizados pelo Irã nem por suas forças aliadas. "Acreditamos firmemente no fortalecimento das relações com os países vizinhos", disse ele.

Filho de Ali Khamenei, morto nos ataques de Estados Unidos e Israel a Teerã, Mojtaba foi eleito por um conselho de clérigos para dar continuidade ao regime teocrático islâmico do país persa. Desde o anúncio de seu nome, Mojtaba não foi visto em público.

Também nesta sexta, segundo a imprensa estatal local, o presidente do país, Masoud Pezeshkian, agradeceu aos iranianos por terem saído às ruas para defender o regime islâmico e parabenizou as forças policiais por "garantirem a segurança" nesse momento.