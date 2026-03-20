SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não quer um cessar-fogo na guerra com o Irã e disse que, embora Teerã, segundo ele, queira negociar, os termos de um eventual acordo "ainda não são bons o suficiente".

Trump disse que não aceita uma trégua agora. O presidente dos Estados Unidos afirmou a jornalistas, na Casa Branca, que não quer cessar-fogo porque, segundo sua avaliação, não se interrompe uma guerra quando se está "literalmente aniquilando o outro lado". A declaração foi publicada pelo The Wall Street Journal e repercutida pela NDTV World.

A recusa apareceu também em entrevista à NBC News. Ao veículo, Trump disse que o Irã quer negociar o fim do conflito, mas afirmou que não pretende fechar acordo neste momento porque os termos "ainda não são bons o suficiente". Segundo a NBC News, ele não detalhou quais condições exigiria, embora tenha indicado que o abandono de ambições nucleares iranianas faria parte delas.

A fala reforça uma linha de endurecimento já apontada pela Reuters. Em reportagem anterior, a agência informou que a administração Trump havia rejeitado tentativas de mediação de países do Oriente Médio para abrir negociações de cessar-fogo. Segundo a Reuters, a prioridade da Casa Branca vinha sendo manter a ofensiva militar, e não construir uma saída diplomática imediata.

O discurso de Trump combina pressão militar e rejeição a um acordo imediato. Pela versão da NBC News, ele não fecha a porta para uma negociação futura, mas deixa claro que prefere seguir a guerra por considerar que os Estados Unidos ainda estão em vantagem. Isso faz com que a formulação mais segura seja ancorada na atribuição: Trump diz que não quer cessar-fogo e afirma que os termos de um acordo ainda são insuficientes.