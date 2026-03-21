SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um ultimato para que o Irã reabra o estreito de Hormuz.

Trump deu 48h para o país liberar a passagem. Em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, o republicano afirmou que vai "atacar e destruir completamente" as usinas iranianas, caso o país não reabra o estreito dentro do prazo.

Se o Irã não abrir totalmente, sem ameaça, o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América vão atacar e destruir completamente suas diversas usinas de energia, começando pela maior primeiro. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Donald Trump