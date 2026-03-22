SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Note) afirmou hoje que está convencido de que a organização vai reabrir o estreito de Hormuz com o auxílio de mais de 20 nações.

Mark Rutte, secretário-geral da Otan, disse que está "absolutamente convencido" que a aliança vai reabrir a passagem pelo Estreito de Hormuz. A declaração foi dada hoje para a Fox News após ser questionado sobre críticas que o presidente Donald Trump tem feito à organização.

"Os aliados europeus e parceiros em todo o mundo aproveitaram as últimas semanas para garantir que nos uníssemos", disse Rutte. Ele ainda endossou a ação militar dos Estados Unidos no Irã afirmando que o país persa representa uma "ameaça existencial" ao globo.

O chefe da Otan disse que dezenas de países estão trabalhando em conjunto para apoiar os Estados Unidos na reabertura da passagem. Ontem, mais de vinte países publicaram uma carta conjunta declarando que estão atuando juntos para solucionar o problema energético mundial que surgiu desde que o estreito foi fechado pelo Irã. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali.

"Portanto, estamos agora planejando a participação de militares e outros membros desse grupo de 22 nações, juntamente com os Estados Unidos", disse Mark Rutte, secretário-geral da Otan.