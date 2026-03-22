SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A esquerda francesa deve manter as Prefeituras de Paris e de Marselha, as duas maiores cidades do país, derrotando candidatos da ultradireita, segundo projeções de boca de urna divulgadas neste domingo (22). O resultado é visto como termômetro para a eleição presidencial de 2027, à qual o presidente Emmanuel Macron não pode concorrer.

Em Paris, o socialista Emmanuel Grégoire liderava com 53,1% dos votos, à frente da ex-ministra conservadora Rachida Dati, que contava com apoio tácito da ultradireita, segundo estimativa da Ipsos BVA Cesi. Se confirmado, Grégoire será o terceiro prefeito socialista consecutivo da capital desde 2001, sucedendo Anne Hidalgo.

Em Marselha, as projeções apontam para a reeleição do prefeito em exercício, Benoît Payan, da esquerda moderada, sobre o deputado ultradireitista Franck Allisio. A vitória teria sido facilitada pela retirada do candidato da esquerda radical do partido LFI (A França Insubmissa) do segundo turno, para evitar uma vitória da ultradireita.

A participação final ficou em torno de 57%, repetindo o índice do primeiro turno ?a segunda maior abstenção da história das municipais, atrás apenas do pleito de 2020, realizado em plena pandemia.

A campanha foi marcada por forte tensão entre os partidos, num contexto de crise política profunda desde as eleições legislativas antecipadas de 2024, que deixaram três blocos, esquerda, centro-direita e ultradireita, sem maioria.

VITÓRIAS E DERROTAS NOS BLOCOS

No campo do centro-direita, o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe deve se reeleger em Le Havre, consolidando sua candidatura à disputa presidencial de 2027. "Os habitantes de Le Havre sabem que há razões para ter esperança", disse Philippe à AFP. Ele enfrentou rivais de esquerda e da ultradireita.

Os socialistas manteriam ainda Lille, em aliança com os ecologistas, e tomariam destes Estrasburgo, em coalizão, no entanto, com a ultradireita

A LFI deve conquistar Roubaix, mas fracassaria na tentativa de tomar cidades como Toulouse e Limoges, mesmo com apoio de socialistas e ecologistas.

Marine Le Pen celebrou a conquista de "dezenas de localidades" pelo seu partido, mas as projeções apontam para derrotas nos principais objetivos traçados: Marselha, Toulon e Nîmes. Seu aliado Éric Ciotti deve vencer em Nice.

Para o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, os resultados confirmaram que a "provocação desmedida" é um "beco sem saída", e convocou a esquerda à unidade antes da disputa presidencial de 2027, na qual o ultradireitista Jordan Bardella lidera as pesquisas de intenção de voto.