SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem ficou ferido em Abu Dhabi após um míssil ser abatido nos Emirados Árabes Unidos. Outros países do Golfo também interceptarem drones e explosivos hoje. As informações são da CNN.

O ferido sofreu lesões leves após a queda de destroços. Segundo autoridades dos Emirados Árabes Unidos, um cidadão indiano foi atingido após a interceptação de um míssil balístico no subúrbio de Al Shawamekh, em Abu Dhabi.

Os Emirados afirmam que reagiram a ataques vindos do Irã. O Ministério da Defesa do país informou que respondeu a mísseis e drones que teriam sido lançados contra o território.

A Arábia Saudita também disse ter atuado contra ameaças aéreas. De acordo com o Ministério da Defesa saudita, drones foram interceptados nas regiões leste e ao longo da fronteira norte do país.

O Kuwait relatou ações semelhantes contra alvos hostis. As forças armadas do país afirmaram ter interceptado mísseis e drones considerados ameaças.

O Bahrein registrou alertas durante a madrugada. Sirenes foram acionadas no país, segundo o Ministério do Interior.

O Irã também teve registros de ataques em seu território. Segundo a agência estatal Mehr, uma pessoa morreu e outra ficou ferida em Bandar Abbas após um ataque a um transmissor de rádio ligado à emissora estatal, além de explosões e ativação de defesas aéreas em Teerã.