SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto e o copiloto de um avião da Air Canada morreram após a aeronave colidir com um caminhão de bombeiros durante o pouso no aeroporto LaGuardia, em Nova York, no final da noite de domingo (22). O incidente fechou o aeroporto.

A NBC News, que noticiou as mortes, informou que dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O canal de notícias afirmou que o caminhão de bombeiros era tripulado por policiais.

O avião CRJ-900 da Air Canada, operado pela parceira Jazz Aviation, transportava 72 passageiros e quatro tripulantes vindos de Montreal, de acordo com uma lista preliminar que ainda está sujeita a confirmação. A Jazz é de propriedade da Chorus Aviation.

A aeronave atingiu o veículo de combate a incêndio a uma velocidade de aproximadamente 39 km/h (24 milhas por hora), informou o site de rastreamento de voos Flightradar24, que registrou os últimos dados às 23h37 (horário do leste dos EUA; 0h37 no horário de Brasília).

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) informou que o aeroporto deve permanecer fechado até as 14h (16h no horário de Brasília) desta segunda-feira (23). A Flightradar24 disse que 18 voos foram desviados para outros aeroportos, principalmente na região de Nova York, ou retornaram aos seus pontos de origem.

A Air Canada disse estar ciente do incidente. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a FAA não comentaram.

O sistema de notificação de emergência de Nova York informou que as pessoas podem esperar cancelamentos, fechamento de vias, atrasos no trânsito e presença de equipes de emergência nas proximidades do aeroporto.

O LaGuardia atendeu mais de 30 milhões de passageiros em 2025, segundo a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, e uma ampla variedade de companhias aéreas americanas opera no aeroporto.

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