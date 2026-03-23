SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Londres informou nesta segunda-feira (23) que quatro ambulâncias de uma ONG judaica foram incendiadas durante a madrugada no norte da cidade. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou o crime como um "ataque incendiário antissemita profundamente chocante".

O Corpo de Bombeiros de Londres disse que foi alertado sobre veículos em chamas em Highfield Court, em Golders Green, um bairro com uma população judaica significativa, à 1h40 (horário local) de segunda.

Os bombeiros constataram que vários cilindros de oxigênio dentro dos veículos haviam explodido, quebrando janelas em um prédio adjacente.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que os veículos queimados eram quatro ambulâncias da ONG Hatzola, um serviço voluntário de emergência médica.

Não houve feridos, mas residências próximas precisaram ser evacuadas por precaução e algumas ruas da área foram interditadas.

A polícia afirmou estar tratando o incidente como crime de ódio antissemita. A investigação será conduzida pela unidade antiterrorismo.

"Embora este caso não tenha sido declarado como um incidente terrorista nesta fase, a investigação agora está sendo conduzida pela polícia antiterrorismo, com toda a competência especializada que eles trazem, e todas as linhas de investigação permanecem abertas", disse o detetive superintendente-chefe Luke Williams.

Ele acrescentou que, embora estivessem cientes de uma reivindicação online de um grupo assumindo a responsabilidade pelo ataque, a polícia precisava estabelecer sua autenticidade e disse: "Não é algo que possamos confirmar neste momento."

"Estamos analisando imagens de câmeras de segurança e temos conhecimento de filmagens online. Acreditamos que estamos procurando três suspeitos nesta fase inicial", disse a superintendente Sarah Jackson. Nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

O Community Security Trust, uma instituição de caridade que monitora o antissemitismo no Reino Unido, disse em comunicado na rede social X que está auxiliando nas investigações.

O primeiro-ministro disse em uma publicação na mesma rede social que seus pensamentos "estão com a comunidade judaica que está acordando esta manhã com esta notícia horrível".

"O antissemitismo não tem lugar em nossa sociedade", afirmou, pedindo que as comunidades britânicas "se unam em um momento como este".

O Shomrim North West London, uma instituição de caridade e grupo voluntário de vigilância comunitária, condenou o incêndio criminoso, classificando-o como um "incidente direcionado e profundamente preocupante que afeta um serviço de emergência vital que atende a comunidade judaica local".

"Um ataque a essas ambulâncias é um ataque à segurança, ao bem-estar e à resiliência de nossa comunidade... Não há lugar para antissemitismo ou ódio em nossa sociedade", escreveu o grupo no Facebook.

A Hatzola, fundada em 1979 e administrada por voluntários, fornece transporte médico gratuito e resposta a emergências para moradores do norte de Londres.

"Nosso corpo voluntário de ambulâncias Hatzola é um serviço extraordinário, cuja única missão é proteger a vida de judeus e não judeus igualmente", disse o rabino-chefe da Grã-Bretanha, Ephraim Mirvis, em publicação nas redes.

"O ataque à Hatzola por pessoas tão comprometidas com o terror, o ódio e a profanação da vida é uma ilustração muito dolorosa da batalha contínua entre aqueles que santificam a vida e aqueles que buscam destruí-la."