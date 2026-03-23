SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na manhã desta segunda-feira (23) negociações com o Irã e a suspensão temporária de ataques a infraestruturas energéticas do país.

O líder americano falou que o acordo teria sido feito nos últimos dois dias. "Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio", escreveu na rede social Truth Social.

As negociações devem continuar nesta semana. Segundo ele, o diálogo entre as duas nações será feito ao longo da semana, mas adiantou ter sido aprofundado, detalhado e construtivo até aqui.

Ofensivas contra usinas e infraestruturas energéticas serão paralisadas por cinco dias. O republicano disse ter feito a instrução ao Departamento de Guerra, e que a suspensão está sujeita ao "sucesso das reuniões e discussões em andamento!".

Trump não deu detalhes a respeito de ataques a outros tipos de infraestrutura. Além disso, não comentou se as ações militares de Israel também serão pausadas.

O Irã ainda não se pronunciou sobre o anúncio de Trump. A matéria será atualizada assim que houver manifestação.

TROCA DE AMEAÇAS MOMENTOS ANTES

No sábado, o americano havia dado um ultimato ao Irã. Ele deu o prazo de 48 horas para o Irã liberar o estreito de Hormuz, passagem responsável pelo trânsito de 20% do petróleo mundial.

Trump afirmou que iria "atacar e destruir completamente" as usinas de energia iranianas caso o canal não fosse liberado em dois dias. Hoje, Israel lançou uma nova onda de ataques a Teerã, confirmando o avanço contra "alvos de infraestrutura", sem detalhar os danos causados.

Ainda hoje, o Irã declarou que "minaria todo o Golfo Pérsico" se uma invasão pelos EUA acontecer no país. Ameaça de retaliação acontece porque EUA estariam tentando dominar uma ilha a 24 km da costa do Irã. Segundo a agência de notícias Associated Press, um dos novos alvos americanos é a ilha de Kharg, que tem tanques de armazenamento de petróleo.

Irã já fez uma série de ataques a nações vizinhas desde o começo da guerra. A justificativa do Irã para atacar países do golfo é a presença de bases militares dos Estados Unidos na região. Entre os alvos já atacados estão o Kuwait, Qatar e os Emirados Árabes Unidos.