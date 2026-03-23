SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 10 pessoas morreram após um ônibus com turistas tombar em uma rodovia nos Andes peruanos na tarde deste domingo (22).

Veículo estava a caminho da montanha de Rajuntay quando saiu da estrada e capotou por um barranco de 80 metros de altura. O acidente aconteceu na província de Yauli, a cerca de 15 km do destino.

Oito pessoas morreram no local e outras duas morreram no hospital. Ao menos outras oito pessoas foram hospitalizadas, segundo o jornal Peru 21. Elas foram enviadas a dois hospitais diferentes da região.

A estrada tinha baixa visibilidade no momento do acidente, mas a causa do capotamento ainda não foi identificada. A Polícia Nacional do Peru periciou a área e investiga se o acidente foi causado por falha humana ou mecânica.

Os nomes dos mortos não foram divulgados. A reportagem buscou o Itamaraty para saber se o consulado local foi acionado para prestar assistência a algum brasileiro que tenha se envolvido no acidente. O espaço será atualizado se houver posicionamento.