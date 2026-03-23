SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um áudio do controle de tráfego aéreo registra os instantes que antecederam a colisão entre um avião e um caminhão de bombeiros na pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York. Piloto e copiloto da Air Canada Express morreram.

As comunicações da torre de LaGuardia sugerem uma tentativa de interromper a travessia de um veículo na pista. Na gravação, obtida e divulgada pela imprensa norte-americana, é possível ver que o caminhão recebe autorização para cruzar uma das pistas e, em seguida, um controlador repete ordens para que ele pare.

O controlador aparece elevando o tom ao perceber o risco. "Pare, caminhão 1, pare!", diz um controlador de tráfego aéreo, em gravação divulgada pelo LiveATC -um site que transmite áudio em tempo real das comunicações entre pilotos e controladores de tráfego aéreo (ATC) ao redor do mundo.

O choque ocorreu durante o pouso, no fim da noite de domingo (22). Um avião da Air Canada Express com 76 pessoas a bordo bateu em um caminhão de bombeiros, e piloto e copiloto morreram. Outras pessoas ficaram feridas e houve impacto na operação de voos na região de Nova York.

Cerca de dois minutos depois, outra voz informa que o aeroporto foi fechado. "O aeroporto LaGuardia está fechado neste momento", diz outra voz na mesma gravação. A FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) informou que o aeroporto deve permanecer fechado até a tarde deste domingo (22).

Autoridades ainda não detalharam o que levou ao choque entre a aeronave e o caminhão. A colisão envolveu um voo da Air Canada Express, de acordo com a Fox News, que divulgou o trecho de áudio.

O sistema de notificação de emergência da cidade de Nova York emitiu alerta. A mensagem informa que as pessoas podem esperar cancelamentos nos voos, fechamento de vias, congestionamentos e a presença de equipes de emergência perto do aeroporto.