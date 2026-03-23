SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião do Exército da Colômbia com militares a bordo caiu nesta segunda-feira (23) ao decolar de Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador. O acidente foi confirmado pelo governo, mas ainda não há informações sobre o número de vítimas.

A aeronave pode transportar cerca de 100 pessoas. "Expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares dos afetados e, em respeito à sua dor, faço um apelo para evitar especulações até que haja informações oficiais", afirmou o ministro da Defesa, Pedro Arnulfo.

"É um evento profundamente doloroso para o país. Que nossas orações acompanhem e aliviem, ao menos em parte, a dor."