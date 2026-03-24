SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O controlador de tráfego aéreo que autorizou que um caminhão dos bombeiros cruzasse a pista do aeroporto de La Guardia antes de um acidente que acabou com duas pessoas mortas disse a colegas que "cometeu um erro". A informação é do jornal The Washington Post.

O QUE ACONTECEU

Conversa entre controlador e um piloto aconteceu pouco mais de 15 minutos após o acidente. O diálogo foi transcrito pelo jornal The Washington Post, que também divulgou os áudios da torre de controle do aeroporto.

Os dois comentam sobre o acidente após o controlador avisar ao piloto que a pista ficaria fechada. "Não foi legal assistir a isso", diz o piloto, se referindo à colisão. "É, eu estava aqui", responde o controlador.

O controlador diz que tentou parar o caminhão e que eles "estavam lidando com uma emergência" pouco antes da colisão. "Tentei entrar em contato com eles, mas estávamos lidando com uma emergência mais cedo e eu acabei cometendo um erro", disse.

O piloto que escuta o controlador diz que o colega "fez o melhor que pôde". O áudio dá indícios de que um único controlador seria responsável por autorizar a movimentação de veículos aéreos e terrestres na pista, afirmou o analista Anthony Brickhouse ao The Washington Post.

Segundo a administração do aeroporto, "mais de um" controlador trabalhava no local na noite do domingo. O Secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean P. Duffy, não detalhou, porém, o número exato de funcionários em serviço no momento do acidente.

ENTENDA O CASO

A aeronave CRJ-900 colidiu com um caminhão de bombeiros tripulado por policiais enquanto pousava em La Guardia. O caminhão estava atendendo a uma ocorrência quando foi atingido pela aeronave na pista 4 do aeroporto. O acidente ocorreu às 23h37 (0h37 no horário de Brasília) do domingo (segunda-feira no Brasil).

Piloto e copiloto do voo, que vinha de Montreal para Nova York, ficaram gravemente feridos, foram socorridos, mas morreram. Quarenta e uma pessoas também ficaram feridas, mas 32 delas receberam alta ainda nesta segunda-feira (23), segundo as autoridades locais.

A Air Canada informou que a aeronave transportava 72 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave envolvida no acidente era operada pela Jazz, parceira regional da Air Canada, que pertence à Chorus Aviation.

O acidente causou o fechamento do aeroporto por mais de 14 horas. A pista reabriu às 14h desta segunda-feira (23), após autorização da autoridade federal de aviação dos EUA.

O sistema de notificação de emergência da cidade de Nova York emitiu alerta. A mensagem informa que as pessoas podem esperar cancelamentos nos voos, fechamento de vias, congestionamentos e a presença de equipes de emergência perto do aeroporto.