SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma explosão atingiu a refinaria Valero Port Arthur, no Texas, e levantou uma grande coluna de fumaça, levando moradores da região a se abrigarem em casa.

Explosão ocorreu nesta segunda-feira (23) em Port Arthur, perto da costa do Texas. Autoridades locais informaram que a fumaça se espalhou pela área e acionou um alerta para que vizinhos permanecessem em local seguro.

Prefeita da cidade disse que não há registro de feridos. "Houve uma explosão, sim, mas estamos bem; todos estão bem", afirmou Charlotte M. Moses.

Equipes tentam controlar o incêndio na planta. "Eles estão tentando apagar o fogo o mais rápido possível.", disse a prefeita.

Prefeitura orientou moradores a esperar liberação oficial antes de sair. "Para sua segurança, permaneça no local até que a equipe de emergência dê o sinal de 'tudo liberado'", informou a cidade de Port Arthur em publicação no Facebook.

Imagens nas redes sociais mostram chamas e uma coluna escura de fumaça saindo da refinaria. Moradores relataram ter ouvido um estrondo e sentido janelas tremerem nas proximidades.

O QUE SE SABE SOBRE A REFINARIA

Refinaria fica a cerca de 145 km a leste de Houston e emprega aproximadamente 770 pessoas. Segundo informações do site da Valero, a unidade tem capacidade para processar cerca de 435 mil barris de petróleo por dia.

Planta trabalha com petróleo bruto pesado e ácido e produz combustíveis como gasolina, diesel e querosene de aviação. A empresa ainda não respondeu a questionamentos sobre as causas da explosão.

MONITORAMENTO DO AR E CENÁRIO DE PREÇOS

Comissão de Qualidade Ambiental do Texas foi enviada ao local para medir a qualidade do ar. O deputado estadual Christian Manuel disse nas redes sociais que a equipe chegou com equipamentos de monitoramento e atua com parceiros locais e estaduais.

Explosão ocorre em um momento de alta no preço da gasolina. A pressão vem da incerteza sobre o fornecimento global de petróleo em meio à guerra com o Irã.