SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Comissária de bordo do voo da Air Canada Express, Solange Tremblay sobreviveu depois de ser arremessada para fora do avião ainda presa ao assento. O avião bateu em um caminhão de bombeiros ao pousar no aeroporto LaGuardia, em Nova York.

Relato da família diz que Tremblay foi ejetada a mais de 100 metros da aeronave no momento do impacto. Ela estava no assento de tripulação atrás dos pilotos e foi encontrada ainda afivelada, segundo a filha, Sarah Lépine, em entrevista à TVA News.

"É um milagre completo. No momento do impacto, o assento dela foi lançado a mais de 100 metros do avião. Eles a encontraram e ela ainda estava presa ao assento. Ela tinha um anjo da guarda olhando por ela. Poderia ter sido muito pior". disse Sarah Lépine à TVA News.

Um especialista em segurança da aviação considerou a sobrevivência de Tremblay um milagre, segundo a Fox. Jeff Guzzetti lembrou "a destruição da parte dianteira do avião" e citou a resistência dos assentos dos comissários de bordo -o que pode ter ajudado a salvar Tremblay.

O assento do comissário de bordo é uma espécie de assento auxiliar que se dobra e é parafusado à parede, a mesma parede utilizada pela cabine de comando. É uma poltrona muito robusta. Ela foi projetada para suportar impactos provavelmente maiores do que as poltronas de passageiros, porque é preciso ter um comissário de bordo para ajudar os passageiros a saírem do avião após um acidente.

Jeff Guzzetti, especialista em segurança da aviação

A comissária teve múltiplas fraturas e foi levada ao hospital para cirurgia na perna, segundo a filha. A colisão matou o piloto e o copiloto do jato CRJ-900 operado pela Jazz Aviation. 41 pessoas foram levadas ao hospital, sendo 39 no avião e duas no veículo de resgate e combate a incêndio. O voo 8646 ia de Montreal para Nova York e levava 72 passageiros e quatro tripulantes

Aeroporto LaGuardia disse que acionou protocolos de emergência. "Os protocolos de resposta a emergências foram ativados imediatamente", afirmou o aeroporto em comunicado reproduzido pela People.

Áudios de controle de tráfego aéreo indicam que um veículo recebeu autorização para cruzar parte da pista pouco antes do pouso. Em seguida, um controlador tenta interromper o deslocamento do caminhão ao perceber a aproximação do avião.

"Pare, Caminhão 1. Pare", diz um controlador em transmissão de rádio citada pelo The Guardian. Outra gravação mencionada pela People traz o alerta repetido: "Pare, pare, pare, pare. Caminhão 1, pare, pare, pare".

Em um áudio divulgado pelo LiveATC, um controlador afirma que errou ao lidar com uma emergência anterior. "Sim, eu sei, eu estava aqui. Tentei avisar... estávamos lidando com uma emergência antes. Eu errei", diz ele, e outro responde: "Não, cara, você fez o melhor que pôde".

Presidente do sindicato Air Line Pilots Association, Jason Ambrosi lamentou as mortes dos dois pilotos. "A perda de nossos dois colegas de tripulação a bordo do voo 8646 é uma tragédia profunda. Esses pilotos dedicaram suas carreiras ao transporte seguro de passageiros, e todos nós estamos pensando em suas famílias, entes queridos e colegas na Jazz Aviation neste momento devastador", afirmou.

Air Canada disse estar "profundamente entristecida" com a morte de dois funcionários. "Estamos profundamente entristecidos com a perda de dois funcionários, e nossas mais sinceras condolências vão para toda a comunidade e suas famílias. A Air Canada não pode confirmar o número exato de feridos ou se há outras mortes neste momento", afirmou a empresa em comunicado.