SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher do estado de Utah, nos EUA, está sendo acusada de sequestrar um menino de 11 anos para forçá-lo a pedir desculpas ao filho dela, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Shannon Marie Tufuga, 40, foi denunciada na segunda-feira por sequestro de criança e abuso infantil agravado. As duas acusações foram registradas como crimes de segundo grau após uma denúncia ser apresentada pelo Ministério Público do Condado de Utah, revelou a imprensa americana.

Documentos do caso apontam que o episódio ocorreu em 17 de setembro de 2025, quando ela teria saído de carro procurando o garoto. Ao encontrá-lo andando de bicicleta no bairro, ela o abordou e o acusou de praticar bullying contra seu filho.

Os autos afirmam que a mulher teria impedido a passagem do menino e o colocado no veículo. "Tufuga transportou o menino para a casa dela em Provo, sem o conhecimento ou permissão dos pais, para que ele pedisse desculpas ao filho dela", dizem os documentos de acusação obtidos pelo portal KSL.

Depois de levar o garoto para casa, ela teria feito ainda ameaças. Os documentos dizem que, mesmo após o menino se desculpar, ela teria ameaçado mandar o marido agredi-lo e afirmou que ele "teve sorte" por ela não ter passado por cima da bicicleta.

O menino foi deixado de volta em casa, mas a situação teria deixado a vítima traumatizada. A acusação afirma que a criança passou a ter "ansiedade alta" e mudou de forma significativa a rotina diária nos meses seguintes.

Defesa da acusada não foi citada pela imprensa americana. O processo judicial ainda está em andamento.