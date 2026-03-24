SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos sobreviventes da queda de um avião militar na Colômbia, que deixou ao menos 68 mortos e 57 feridos, contou que foi pisoteado enquanto tentava escapar da aeronave, segundos antes da explosão.

O soldado Jhony Ortiz conseguiu sair do avião por uma abertura na fuselagem. "Só me lembro de muitos gritos. Vi um buraco por onde consegui sair, mas minha perna ficou presa porque tínhamos muita bagagem. Havia soldados em cima de mim, me pisoteando. Com toda a força que Deus me deu, consegui sair", contou à esposa. O relato foi compartilhado pela companheira do militar, Natalia Micanquer, em entrevista à Blu Radio.

O militar escapou segundos antes da aeronave explodir. Ortiz sofreu diversos ferimentos na cabeça e fraturou o braço, mas está fora de perigo. Ele está internado no Hospital Militar Central, em Bogotá. "Ele me disse que foi um milagre de Deus, porque quando conseguiu sair, o avião explodiu. Ele disse que houve muito barulho e que a aeronave explodiu no momento em que ele saiu", afirmou Natalia.

A mulher explicou que a comunicação com o marido, por enquanto, está limitada devido ao tratamento médico. "Ele simplesmente me disse que está bem, mas não disse mais nada. Seu estado não é grave", disse.

AVIÃO CAIU NA FRONTEIRA COM O PERU E DEIXOU AO MENOS 68 MORTOS

Pelo menos 68 pessoas morreram em um dos acidentes aéreos mais graves da história recente da Colômbia. O avião C-130 Hércules da Força Aérea, adquirido em 2020, caiu na segunda-feira a um quilômetro da pista de decolagem, no município amazônico de Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Peru.

A aeronave transportava 128 ocupantes. O acidente, ainda sob investigação, deixou mais de 50 feridos, além de moradores que se aproximaram para tentar resgatar os sobreviventes e acabaram atingidos por munições militares que explodiram em meio às chamas. As autoridades também reportaram um militar desaparecido.

O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, afirmou que a aeronave caiu a cerca de 1,5 km do aeródromo de onde havia partido. Mais cedo, o ministro informou que todos os protocolos de atendimento às vítimas e suas famílias foram acionados, assim como a abertura de uma investigação sobre o acidente

O presidente Gustavo Petro responsabiliza o seu antecessor Iván Duque (2018-2022) por ter recebido um avião "sucateado". A aeronave foi fabricada em 1983 pelos Estados Unidos. "Por que comprou um avião tão velho? Quem o aconselhou a fazer tamanha bobagem?", escreveu na rede social X, e afirmou ter solicitado há um ano a substituição dos Hércules.

O Ministério da Defesa descartou um ataque das guerrilhas que operam no território tomado por cultivos de coca. Jhon Molina, governador do departamento de Putumayo, onde ocorreu o acidente, denunciou à Blu Radio que o aeroporto "tem várias dificuldades" e "precisa de mais investimentos".

Só é possível chegar ao local do acidente de avião ou barco, em um trajeto de cerca de cinco horas a partir da capital, Puerto Asís. O apoio dos moradores no resgate foi fundamental para que o número de mortos não fosse ainda maior, disse Molina.

Imagens de correntes humanas jogando água e de moradores levando feridos em motocicletas viralizaram nas redes sociais. Os corpos dos mortos serão levados para análises periciais em Bogotá, anunciou o Instituto Nacional de Medicina Legal.

Os aviões Hercules C-130 foram lançados pela primeira vez na década de 1950. A Colômbia adquiriu seus primeiros modelos no final da década de 1960. Mais recentemente, o país modernizou alguns C-130 mais antigos com modelos mais novos enviados pelos EUA, de acordo com uma lei que permite a transferência de equipamentos militares usados ou excedentes.

Os detalhes do avião envolvido no acidente não estavam imediatamente disponíveis. No final de fevereiro, outro Hércules C-130 pertencente à Força Aérea Boliviana caiu na populosa cidade de El Alto, por pouco não atingindo um quarteirão residencial. Mais de 20 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas, e as cédulas de dinheiro da carga do avião se espalharam pela cidade, provocando confrontos entre os moradores e as forças de segurança.