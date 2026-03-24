BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta terça-feira (24) que venceu a guerra contra o Irã, muito embora insista que os supostos vencidos estejam negociando um acordo para encerrar o conflito ?algo que Teerã nega enquanto continua a atirar projéteis contra Israel e aliados árabes de Washington no Oriente Médio.

No Salão Oval da Casa Branca, durante cerimônia que oficializou a posse do novo secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, Trump respondeu perguntas de repórteres e afirmou que o Irã já concordou em nunca produzir uma bomba atômica.

"Eles concordam em nunca ter uma arma nuclear. Eu não quero me adiantar, mas eles concordaram, eles nunca terão uma arma nuclear", disse o republicano, sem esclarecer como essas conversas, que Teerã diz não existirem, estariam sendo conduzidas e por quem exatamente. Ele citou seu genro, Jared Kushner, seu enviado especial Steve Witkoff, o vice-presidente J. D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio.

A mudança de regime no Irã, um dos objetivos iniciais da guerra que deixou aos poucos a comunicação oficial da Casa Branca, foi retomado por Trump com certa liberdade conceitual que é desafiada pela realidade no terreno, ao menos a partir das reações vindas do Irã, que nesta terça lançou ataques contra Tel Aviv, além do Kuwait, Bahrein e Arábia Saudita.

"Nós temos mudança de regime, essa é uma mudança no regime, porque os líderes são todos muito diferentes daqueles que criaram todos esses problemas. Então acho que podemos dizer que isso é uma mudança de regime, certo?", afirmou aos jornalistas na Casa Branca.

"Nós matamos toda a liderança deles. Depois escolheram novos líderes e matamos todos. Agora temos um novo grupo, e podemos fazer isso facilmente [de novo], mas vamos ver como eles se saem", disse.

Referindo-se novamente às supostas negociações, Trump afirmou ainda que a República Islâmica "deu um presente" para os EUA nesta segunda.

"Eles vão fazer um acordo. Na verdade eles fizeram algo ontem que foi incrível, eles nos deram um presente, que chegou hoje, e foi um presente muito grande, com um valor monetário tremendo. Não vou dizer que presente é esse, mas foi um prêmio muito significativo, que eles falaram que iam nos dar e nos deram. Isso significou uma coisa para mim: que estamos lidando com as pessoas certas", disse o republicano.

Em seguida, sem detalhar o dito presente, Trump afirmou apenas que ele tinha relação com petróleo e gás e com o estreito de Hormuz, bloqueado por Teerã após os ataques americanos e israelenses.