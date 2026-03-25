SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou na manhã desta quarta-feira (25) que a casa do cineasta Abbas Kiarostami foi atingida durante o bombardeio conjunto dos Estados Unidos e de Israel.

"A casa de Kiarostami fazia parte da alegada 'ameaça iminente' aos Estados Unidos?", questionou o porta-voz iraniano no X, antigo Twitter. Abbas Kiarostami conquistou diversos prêmios internacionais, dentre os quais se destacam a Palma de Ouro de 1997, pelo filme Gosto de Cereja, e o Grande Prêmio do Júri do Festival de Veneza de 1999, por O Vento nos Levará.

Baghaei afirmou que o interesse dos EUA e de Israel é "contra uma cultura, civilização e identidade profundamente enraizadas" no Irã. "A verdade é que esta guerra de caprichos entre americanos e israelenses não é apenas contra um Estado", escreveu.

"Nem mesmo sua casa foi poupada das bombas dos agressores americano-israelenses. O Irã, extraindo força dessas mesmas raízes, fará com que seus inimigos se ajoelhem", completou o porta-voz iraniano.

Abbas Kiarostami morreu em 4 de julho de 2016, aos 76 anos, em decorrência de um câncer. Sua morte foi anunciada pela agência de notícias oficial do Irã, ISNA. Ele foi diagnosticado com câncer gastrointestinal em março de 2016 e estava em Paris para tratamento.