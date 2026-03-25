O papa Leão XIV voltou a manifestar preocupação com o aumento do teor de animosidade na crescente guerra contra o Irã, repetindo os apelos por um cessar-fogo em meio a relatos de que os Estados Unidos ( EUA) planejam enviar milhares de soldados para o Oriente Médio em um reforço militar.

Primeiro papa norte-americano, ele lamentou que "o ódio esteja aumentando e a violência ficando cada vez pior".

"Quero renovar o apelo por um cessar-fogo, para trabalhar pela paz, mas não com armas -- em vez disso, por meio do diálogo, buscando verdadeiramente uma solução para todos", disse ele aos jornalistas quando deixava sua residência em Castel Gandolfo, na Itália.

"Há mais de 1 milhão de pessoas deslocadas e muitos mortos", disse o papa. "Convido todas as autoridades a trabalhar verdadeiramente por meio do diálogo para resolver os problemas."

Leão, que é conhecido por escolher suas palavras com cuidado, tem aumentado os apelos para o fim da guerra contra o Irã nos últimos dias. No domingo (22), ele disse que o conflito é um "escândalo para toda a família humana".

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