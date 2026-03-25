SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, apresentou ao rei Frederik 10º uma carta de renúncia ao cargo. A informação foi confirmada pelo palácio real em um comunicado nesta quarta-feira (25).

O afastamento acontece após o Partido Social-Democrata, sigla de Frederiksen, ganhar as eleições legislativas com uma margem apertada. Com 100% das urnas apuradas na última terça-feira, os governistas acumularam 21,9% dos votos, o pior desempenho em mais de cem anos.

Contudo, Frederiksen ainda pode continuar no cargo caso consiga articular a formação de uma coalizão com o Partido Liberal e os Moderados..

Apesar do resultado favorável, a coalizão de esquerda que reúne o Partido Social-Democrata alcançou 84 dos 179 assentos do Parlamento ?são necessários 90 para formar maioria. O bloco à direita conquistou 77 cadeiras.

Sozinho, o partido de Frederiksen obteve 38 assentos. Os Moderados, legenda á qual pertence o ministro de Relações Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, obteve 7,7% dos votos.

Frederiksen reconheceu o cenário eleitoral fragmentado durante um debate na quarta-feira, afirmando que o resultado descartou a possibilidade de formar um governo tradicional de direita ou esquerda. "Então o que resta é que precisamos cooperar. Essa é a mensagem aqui", disse ela.

Eleita primeira-ministra da Dinamarca pela primeira vez em junho de 2019, ela foi a segunda mulher na história do país a ocupar o cargo. Hoje, o governo de coalizão é composto pelo Partido Social-Democrata, o Partido Liberal e os Moderados.

Desde 2022, a primeira-ministra lidera uma grande coalizão dos social-democratas, do Partido Liberal de centro-direita e dos Moderados. O líder do Partido Liberal, o ministro Troels Lund Poulsen, disse que não estava mais interessado em governar em coalizão com Frederiksen.

SEM MAIORIA E ELEIÇÃO ANTECIPADA

Por outro lado, a eleição dinamarquesa pode ter refletido uma tendência mais ampla de eleitores se afastando de partidos centristas em direção a alternativas anti-imigração e de esquerda. Partidos nacionalistas de direita aumentaram sua participação nos votos para 17%, ante 14,4% em 2022, enquanto o Partido Esquerda Verde também ganhou terreno.

Em entrevista à Folha, Lykke Friis, diretora do think tank dinamarquês Europa, aponta que compor o governo com os moderados não seria necessariamente um problema para Frederiksen, que já fez isso em 2022, quando foi reeleita. "Mas tudo vai depender dos resultados finais e das negociações", acrescentou a cientista política.

Para Friis, outro ponto explorado por Frederiksen foi a antecipação das eleições. O pleito, que deveria ter acontecido em outubro deste ano, foi antecipado após a primeira-ministra atingir um pico de popularidade causado pelas declarações do presidente Donald Trump em relação à Groenlândia, território autônomo que pertence ao Reino da Dinamarca.

A Groenlândia tem direito a escolher dois assentos no Parlamento dinamarquês.