SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma obra de esgoto na cidade holandesa de Wijk bij Duurstede revelou uma viga de madeira que pode ter pertencido a um navio viking.

Trabalhos de substituição da rede de esgoto em Wijk bij Duurstede, na província de Utrecht, revelaram um pedaço de madeira. A descoberta chamou a atenção de um arqueólogo amador. De acordo com o site local DutchNews.nl, ele avisou a prefeitura, que acionou especialistas para avaliar o achado.

Especialistas dizem que a forma, os entalhes e as marcas na peça sugerem que ela pode ser parte da estrutura de um barco. Fragmentos de cerâmica encontrados perto do local também apontam para o período carolíngio, entre 700 e 800 d.C.

A peça tem 3,20 metros de comprimento e cerca de 30 centímetros de espessura e foi retirada do solo para passar por análises. Para evitar que a madeira resseque e se deteriore, a viga foi embalada e levada para armazenamento.

A arqueóloga municipal Anne de Hoop disse que ainda é cedo para cravar a origem do material. "Não descartamos que isso seja um navio medieval do tipo cog, do século 13", afirmou ela ao DutchNews.nl.

O próximo passo é limpar a madeira e fazer um exame para verificar a data do material. "A viga será limpa e, em seguida, um teste de datação por anéis de árvore [que permite saber quando ela foi cortada] vai nos dizer mais sobre a idade dela", disse De Hoop ao DutchNews.nl.

POR QUE O LOCAL CHAMA ATENÇÃO

Wijk bij Duurstede fica onde funcionou Dorestad, um importante centro de comércio na Idade Média. Vikings atacaram a região pela primeira vez em 810 d.c. e que, em 834, eles podem ter conquistado Dorestad.

Autoridades e voluntários de arqueologia locais trataram o achado como raro para a região e para o país. A prefeitura informou que o trabalho de investigação pode levar meses e que a peça será examinada por especialistas.

Depois das análises, a expectativa é que a viga seja exibida no Museu Dorestad. "A viga será cuidadosamente limpa. Depois, entre outras coisas, os anéis da madeira serão analisados para dar uma ideia mais precisa da idade. A viga tem cerca de 3,20 metros de comprimento e 30 centímetros de espessura; é possível que originalmente fosse ainda maior", disse Anne de Hoop ao site da prefeitura de Wijk bij Duurstede.