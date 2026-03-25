SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora e lutadora tcheca Dominika "Mina" Elischerova morreu aos 23 anos após ser atropelada por um caminhão na Tailândia.

Dominika seguia para uma aula de Muay Thai quando foi atingida por um caminhão no dia 17. A informação foi publicada pela CNN Prima, afiliada da CNN na República Tcheca.

A mãe dela, Petra Elischerova, disse que a jovem foi levada a um hospital na região, mas não resistiu. Segundo Petra, os médicos tentaram reanimá-la várias vezes, sem sucesso.

Petra afirmou que o influenciador Samir Margina acompanhou a filha no hospital e avisou a família durante o atendimento. "Ele não a deixou até o último suspiro", disse Petra à CNN Prima.

A mãe relatou dificuldade para aceitar a morte da filha. "Eu fico pensando que ela vai me ligar de novo. Ela vai dizer: 'Mãe, eu estou em casa'. E então eu percebo que ela não vai ligar de novo", afirmou à CNN Prima.

A organização de lutas Clash MMA também confirmou a morte em uma postagem no Instagram. "É com profunda tristeza que anunciamos que Dominika infelizmente perdeu sua batalha final no hospital. Sentimos muito. Isso parte nossos corações. Nossa lutadora, apresentadora, amiga e, acima de tudo, parte da nossa família faleceu", escreveu o perfil.

Dominika tinha mais de 380 mil seguidores no Instagram. Ela publicava vídeos de lutas e momentos com amigos.