SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros do voo da Air Canada Express que bateu em um caminhão de bombeiros em Nova York relatam que a rápida reação dos pilotos evitou uma tragédia maior.

A frenagem forte da aeronave reduziu o impacto da batida no último domingo. O piloto Antoine Forest e o copiloto Mackenzie Gunther morreram no acidente, mas passageiros afirmam que a atitude da tripulação salvou dezenas de vidas.

A passageira Rebecca Liquori diz que voltou para casa por causa da ação dos pilotos. "Sinto que os pilotos salvaram as nossas vidas. Eles são a razão pela qual fui capaz de chegar a casa em segurança", disse à CNN.

O francês Clément Lelièvre também atribui a sobrevivência ao reflexo dos pilotos. Ele conta que o avião freou com força no momento da colisão. "Acho que ele salvou as nossas vidas, porque deve ter tido reflexos incríveis", afirmou à Canadian Press.

O avião transportava 76 pessoas e atingiu o veículo a cerca de 39 km/h. O caminhão de bombeiros atendia a uma ocorrência na pista 4 do aeroporto LaGuardia quando foi atingido, deixando outras 41 pessoas feridas.

HISTÓRICO DE FALHAS DE SEGURANÇA

Pilotos já haviam registrado reclamações sobre o risco de colisões no aeroporto LaGuardia. Em agosto de 2025, um profissional relatou à Nasa que os controladores não passavam informações adequadas e estavam no limite devido ao ritmo das operações.

Um dos relatos alertava para a semelhança com acidentes anteriores em dias de tempestade. "LaGuardia está começando a parecer com Washington antes do acidente de lá. Por favor, façam alguma coisa", diz o registro divulgado pela CNN.

Outro registro apontou uma decolagem autorizada com uma aeronave na pista em junho de 2024. "Acho que estamos ultrapassando os limites e um acidente vai acontecer mais cedo ou mais tarde", avaliou o piloto anônimo na notificação.

A colisão de domingo levou ao fechamento temporário do aeroporto de Nova York. O terminal precisou suspender as operações após o choque do voo da Air Canada, mas reabriu na segunda-feira.