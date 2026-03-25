SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O índice de desaprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bateu recorde e chegou a 59% dos entrevistados, segundo pesquisa divulgada pelo canal de notícias FOX News.

Americanos avaliam gestão do governo Trump. 41% dos entrevistados aprovam a administração, e 59%, desaprovam. Este índice de rejeição é considerado o mais alto entre os dois mandatos do republicano.

Avaliações negativas feitas em estudos anteriores mostram tendência de alta. No mês passado, o índice daqueles que aprovam a administração de Trump era de 43%, contra 57% daqueles que desaprovam. Há um ano, eram 49% contra 51%.

Aprovação entre eleitores republicanos também caiu para menor nível. Segundo a pesquisa, 84% das pessoas que dizem ser da base republicana apoiam a administração do presidente. Eram 92% em março de 2025. Entre os democratas, 95% desaprovam, e os independentes, 75%.

Estudo entrevistou 1.001 eleitores registrados. Os resultados baseados na amostra completa têm uma margem de erro amostral de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram realizada entre 20 e 23 de março.

Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (25) pela FOX News. O canal de notícias é considerado um tradicional aliado do presidente Donald Trump.

SONDAGEM TAMBÉM AVALIOU GUERRA NO IRÃ

Maioria dos americanos está satisfeita com rendimento. Para 58%, o desempenho dos Estados Unidos na guerra contra o Irã -que começou no dia 28 de fevereiro e conta com apoio de Israel. Outros 41% dizem considerar "razoável" ou "ruim".

Republicanos demonstram entusiasmo com conflito. Esse eleitorado diz que as coisas estão indo bem (81%) e avalia positivamente as forças americanas (86% excelentes ou boas). Para os democratas, 79% avaliam negativamente as tropas americanas.

OUTRA PESQUISA APONTA SITUAÇÃO DIFÍCIL PARA TRUMP

Nesta terça-feira (24), levantamento feito pela Reuters/Ipsos também mostrou piora. A aprovação do líder americano caiu de 40% para 36%. O estudo de quatro dias foi concluído na segunda e publicado ontem pela agência.

Rejeição ocorre em meio à alta dos preços de combustíveis. Os preços da gasolina subiram após EUA e Israel lançarem ataques coordenados contra o Irã. O levantamento associa a mudança de humor do eleitorado a esse aumento e ao desgaste com o conflito.