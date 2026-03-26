WASHINGTON, None (FOLHAPRESS) - "Você é a favor ou contra Trump?", pergunta à reportagem Blake Zuma, 62 anos, integrante do grupo de ativistas conservadores Trump Tribe of Texas. Na CPAC, o maior evento conservador do mundo, o grupo, que consiste de cinco pessoas, veste jaquetas douradas com o sobrenome do presidente americano nas costas. Além disso, cada um usa uma letra que, juntas, formam T-R-U-M-P.

Neste ano, o evento ?que reúne políticos e personalidades da direita do mundo todo? acontece em Dallas, no Texas. Enquanto as pesquisas indicam queda na aprovação de Trump, sua base continua fiel na convenção.

Para Blake, por exemplo, o segundo mandato tem sido positivo. Ela não se define como "a favor da guerra", mas afirma que o presidente entrou em conflito com o Irã porque os Estados Unidos estariam sob ameaça do país persa ?uma retórica que vem mudando desde o início dos ataques, que completam um mês no fim de semana.

Na infância, Blake viveu com a família em outros países, incluindo o próprio Irã, e ela espera assistir ao discurso do príncipe herdeiro Reza Pahlavi, filho do xá deposto pelos aiatolás, que está na programação do CPAC. "Não ficamos por muito tempo. Percebemos rapidamente que a situação estava ficando perturbadora e voltamos [para os Estados Unidos]", disse.

Em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, Trump não participará do evento pela primeira vez em dez anos ?ele costumava encerrá-lo com um discurso. Segundo um funcionário da Casa Branca, o republicano não poderá comparecer por "questões de agenda". "Ele está engajado na condução do conflito com o Irã e lidando com outros temas críticos", afirmou o funcionário.

Zuma, no entanto, não parece desanimada. "Pode ser que ele ainda apareça", diz, apesar da negativa da Casa Branca. Já o casal de aposentados William Diaz, 66, e Anne Diaz afirma que a justificativa para a ausência é "compreensível".

"Eu gosto de guerra? Não. Esperava que isso não precisasse acontecer", diz William, que pondera que, em sua avaliação, o conflito atual não será tão duradouro quanto outros, como o do Iraque.

"Trump toma decisões com base no que é melhor para o mundo, e não na política. Acho que ele realmente viu uma ameaça existencial vindo do Irã para Israel e outros países, por causa da proximidade [de Teerã] desenvolver uma arma nuclear."

Nascido em Cuba, William relata que ainda tem parentes vivendo na ilha, mas nunca voltou ao país natal e não pretende retornar enquanto o regime comunista estiver no poder. Se isso mudar, diz, consideraria a possibilidade. "Enquanto for comunista, não visito. Mas, se houver uma mudança, gostaria de ir."

Diante das recentes declarações de Trump sobre "tomar Cuba", William avalia que o país já enfrenta uma situação crítica e que não precisaria de "muita intervenção americana". "Vai colapsar até o fim do ano", afirma.

No evento, ele espera também ouvir os discursos do pré-candidato pelo pré-candidato pelo PL à Presidência do Brasil Flávio Bolsonaro e do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. "Por eu ter nascido em um país comunista, eu desejo que países como o Brasil não continuem indo mais para a esquerda", diz.

A juíza aposentada e cerimonialista Sara Canady vestia uma camiseta com os dizeres "MAGA 2028", em referência a uma possível candidatura de Trump a um terceiro mandato. Ela ri e afirma que é apenas uma brincadeira. "É algo que deixa [a esquerda] louca", diz.

O presidente afirma, desde que foi reeleito, que vai se candidatar novamente em 2028 ? algo que seria inconstitucional, uma vez que, nos EUA, só são permitidos dois mandatos presidenciais, consecutivos ou não.

Canady, que foi candidata ao Senado dos EUA no Texas, afirma que não ficou chateada por não encontrar o presidente na CPAC. "Tudo bem, eu o vi em Corpus Christi [cidade no Texas] duas semanas atrás. Eu só esperava que ele me apoiasse, mas ele nunca me conheceu pessoalmente."