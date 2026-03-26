(UOL/FOLHAPRESS) - Soldados ucranianos estão utilizando exoesqueletos em campo de batalha pela primeira vez. As estruturas funcionam como um suporte mecânico e contam com tecnologia avançada para aprimorar o desempenho dos militares.

COMO SÃO OS EXOESQUELETOS

Os equipamentos são leves, com cerca de 2 quilos, e ficam presos à cintura e às pernas dos soldados. Funcionam como um traje robótico que acompanha os movimentos do corpo.

Eles têm articulações na região do quadril, que melhoram a locomoção. Também possibilitam levantar peso com menos esforço e ajudam a reduzir o risco de lesões.

Por meio de um sistema de inteligência artificial, os exoesqueletos se adaptam, em tempo real, ao peso que o soldado está carregando e operam em até 10 modos diferentes. Com isso, facilitam o transporte de cargas pesadas, como munições de até 50 kg.

O 7º Corpo de Assalto Aéreo da Ucrânia publicou, na sexta-feira (20), um vídeo da 147ª Brigada de Artilharia Independente demonstrando o uso da tecnologia. "Todos os dias, os soldados enfrentam cargas físicas intensas. Eles transportam de 15 a 30 projéteis por dia, cada um pesando cerca de 50 kg", afirmou o Vitalii Serdiuk, vice-comandante.

Por enquanto, a tecnologia está em fase de testes por tropas em regiões de combate, como a cidade de Pokrovsk. Esta é a primeira vez que a Ucrânia utiliza esse tipo de equipamento em operações.

Os exoesqueletos militares vêm ganhando destaque recentemente e já são testados por outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, desenvolvem tecnologias semelhantes, como os modelos SABER e ONYX.