SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã respondeu ao plano de 15 pontos dos EUA sobre o conflito no Oriente Médio e aguarda resposta, informou o jornal estatal iraniano Tasnim.

A resposta foi enviada oficialmente na noite passada por intermediários. A informação foi passada ao Tasnim por um fonte relacionada ao assunto e que falou sob condição de anonimato.

Governo iraniano teria dito que agressões e assassinatos devem cessar. Outras condições foram apresentadas: que a guerra não se repita; que o pagamento de danos e indenizações de guerra sejam feitos; e que o fim da guerra seja implementado em todas as frentes e para todos os grupos de resistência envolvidos, incluindo o Hezbollah do Líbano.

A mesma fonte enfatizou que a alegação americana de negociação é enganosa. Segundo a pessoa ouvida, eles buscam enganar o mundo apresentando uma imagem aparentemente pacífica; manter os preços do petróleo baixos no mercado global; e ganhar tempo para se preparar para uma nova ação agressiva no sul do Irã, por meio de uma incursão terrestre.

Donald Trump começou a pressionar nos últimos dias para um acordo que cesse a guerra. Ele reiterou ontem que há negociações em curso com o Irã, mas disse que as autoridades do país ocultam as conversas por "medo". As declarações do americano, no entanto, oscilam entre ameaçadoras e conciliadoras, enquanto o regime iraniano nega avanços em conversas.

O Paquistão transmitiu a Teerã um plano americano de 15 pontos para interromper os combates, segundo fontes do governo local. Ontem, Araqchi afirmou que analisava o plano de paz enviado, mas voltou a afirmar que isso não significa uma negociação em curso. Segundo ele, respostas e avisos emitidos a países vizinhos e amigos não podem ser chamadas de negociações. Já o governo paquistanês alegou se tratar de "negociações indiretas".

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