SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, acusou hoje a Rússia de estar fornecendo informações de inteligência ao Irã para "matar americanos" no Oriente Médio.

Kallas disse ainda que a Rússia está fornecendo drones ao Irã para ações contra países vizinhos e bases dos EUA. A chefe da diplomacia afirmou que, se os EUA querem acabar com a guerra no Oriente Médio, também devem pressionar a Rússia a parar de apoiar o Irã.

A Rússia negou que vai enviar drones ao Irã. Apesar de ser aliada, afirma não ter dado ajuda militar desde os ataques de Israel e EUA em fevereiro.

O Irã informou ontem que respondeu a uma proposta dos EUA com 15 pontos, exigindo o fim de ataques, garantias contra novas guerras e reparações. Teerã também demonstrou desconfiança em relação às intenções americanas nas negociações.