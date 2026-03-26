SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trader anônimo já faturou quase US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) desde 2024 com previsões certeiras sobre eventos militares envolvendo Estados Unidos, Israel e o Irã. O caso foi revelado pela CNN.

Ele passou a ser alvo de suspeitas de uso de informação privilegiada. Muitas das apostas, feitas no Polymarket, uma das principais plataformas de apostas online do mundo, foram registradas horas antes de os ataques virarem públicos.

O apostador cravou 93% das apostas com valor acima de US$ 10 mil (R$ 52,3 mil). No total, ele lucrou quase US$ 967 mil, cerca de R$ 5,05 milhões na cotação atual

Horas antes de ataques israelenses em outubro de 2024Horas antes de ataques aéreos americanos contra instalações nucleares iranianas em junho de 2025Horas antes do ataque conjunto surpresa EUA-Israel em fevereiro de 2026 (que iniciou a guerra atual)Trader usou contas diferentes, mas apostas pertencem à mesma operação. A descoberta foi feita pela Bubblemaps, empresa de análise que rastreia transações em blockchain. A Polymarket ainda não comentou o caso, segundo a CNN.

"Tudo isso é um forte sinal de atividade de insider trading [que faz uso de informação privilegiada], com base na quantia que ele ganhou, nos mercados em que apostou, no timing das suas operações, nas taxas de sucesso dessas apostas e no fato de que elas estão conectadas. Isso é bastante suspeito, na minha opinião", disse Nick Vaiman, CEO da Bubblemaps, à CNN

As apostas foram feitas na versão internacional do Polymarket, que está fora do alcance das regulamentações americanas. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), agência federal que regula os mercados de previsão, aprovou no ano passado que o Polymarket começasse a oferecer negociações para clientes americanos. Seu site voltado para os EUA ainda não está totalmente operacional, mas especialistas dizem que americanos podem acessar facilmente o site estrangeiro usando uma VPN (rede privada virtual).

A taxa de acerto do apostador surpreendeu. Segundo Todd Phillips, professor de finanças da Georgia State University, a maioria dos traders de alta frequência costuma ter uma taxa ligeiramente acima de 50%. A análise da Bubblemaps mostrou que o trader em questão teve uma taxa geral de vitórias de 83%, e de 93% nas apostas acima de US$ 10 mil.

Parece que essa pessoa ou teve uma sorte incrível ou estava fazendo insider trading [uso de informação privilegiada]. Ter taxas de acerto na faixa de 80% a 90% é simplesmente bom demais para ser verdade. Quando olho para isso, acho que algo suspeito está acontecendo. Todd Phillips, à CNN

Não é possível cravar que o investidor teve acesso a dados confidenciais. Segundo o especialista, também não dá para descartar a possibilidade de uma sorte fora do normal. Embora suas apostas mais lucrativas estivessem relacionadas ao Irã, ele também fez dezenas de apostas menores em vários eventos esportivos.

A guerra no Irã colocou holofotes em plataformas como Polymarket e Kalshi, outro site popular de previsão. Parlamentares e órgãos de fiscalização do governo levantaram preocupações sobre potencial uso de informação privilegiada e os chamados "mercados da morte", após apostas de alto perfil sobre o destino do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto em fevereiro.