SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou hoje que tomar o controle do petróleo iraniano é uma opção que considera.

Ele disse ter considerado a possibilidade de dominar o recurso do Irã. A declaração foi dada nesta tarde durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, comentando sobre os desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

O republicano, no entanto, se recusou a dar detalhes sobre isso. "Eu não falaria sobre isso, mas é uma opção", disse ao ser questionado sobre a ideia.

Trump fez ainda um paralelo com a situação na Venezuela. O americano alegou que ter participação na indústria petrolífera venezuelana após a deposição de Nicolás Maduro ajudou os EUA a arrecadar "bilhões e bilhões de dólares".

Além disso, o presidente relatou que o Irã permitiu a passagem de vários navios petroleiros do Paquistão no Estreito de Ormuz, chamando a atitude de "presente". Ele disse ter ficado satisfeito com a atitude, que -para ele- demonstrou que Teerã estava falando sério sobre as negociações.

O Irã tem afirmado, no entanto, que o bloqueio na via marítima se restringe aos 'inimigos' da República Islâmica. O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou anteriormente que a circulação pela área está 'fechada apenas para os petroleiros pertencentes aos nossos inimigos', como os EUA e Israel e os 'aliados' desses dois países.

Governo iraniano argumenta que outros países estão receosos de trafegar na área, mas insiste que não há bloqueio a eles. "Os demais têm liberdade para passar. Claro que muitos preferem não fazê-lo por questões de segurança. Isso não tem nada a ver conosco."