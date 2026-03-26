SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, entrou no tapete vermelho da Casa Branca ao lado de um robô humanoide nesta última quarta-feira (25), em meio a um evento onde defendeu o maior uso da inteligência artificial na educação.

O robô "Figure 03", desenvolvido pela empresa Figure AI, deu boas-vindas aos convidados na Ala Leste para o comitê de tecnologia Construindo o Futuro Juntos.

Entre os presentes estavam as esposas de líderes de mais de 40 países. Dentre elas a primeira-dama da França, Brigitte Macron, além da primeira-dama ucraniana Olena Zelenska e Sara Netanyahu, esposa do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

"Sou grato por fazer parte deste movimento histórico para capacitar crianças com tecnologia e educação", disse o robô, cumprimentando os convidados em 11 idiomas diferentes.

Após aplausos, a primeira-dama passou a usar a aparição de Figure 03 para promover a necessidade de governos e grandes empresas de tecnologia trabalharem juntos para usar a IA no ensino dos jovens.

Para Melania, 55, futuramente um hipotético professor humanoide poderá oferecer educação personalizada aos alunos com base em seu ritmo de aprendizado e estado emocional.

"Imagine ter um educador humanoide chamado Platão. O acesso aos estudos clássicos será instantâneo", disse ela.

Mais cedo no mesmo dia, o presidente Donald Trump nomeou o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, o presidente executivo da Oracle, Larry Ellison, e o CEO da Nvidia, Jensen Huang, para um conselho que opinará sobre políticas de uso de IA e outras tecnologias. Trump classificou a IA como um campo de competição estratégica com a China.