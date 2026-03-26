BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, falou nesta quinta-feira (26) com o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, sobre a guerra no Oriente Médio, iniciada após ataques dos Estados Unidos e Israel contra o país persa.

Segundo o Itamaraty, os chanceleres trataram por telefone do atual estágio da guerra, da situação local, dos principais impactos globais do conflito e das perspectivas para uma saída negociada. A ligação foi feita de Paris, onde o brasileiro se encontra para reunião de chanceleres do G7.

No Brasil, um dos principais efeitos da guerra foi o aumento do preço do óleo diesel como consequência do fechamento do estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo e gás natural do mundo.

Mauro Vieira prestou solidariedade pelas vítimas dos ataques militares ao Irã. Com Aragchi, o chanceler brasileiro já travou diálogo direto com 11 países desde o início da guerra.

No início do mês, a oposição da Câmara dos Deputados convocou Vieira para prestar esclarecimentos acerca da posição do Brasil sobre o conflito. O requerimento foi aprovado pela bancada bolsonarista, diante da ausência da base governista na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Após os primeiros ataques, o Brasil se manifestou de maneira oficial condenando a agressão americana, que rompeu com as negociações que vinham sendo feitas até o momento entre as partes.

Na sessão, Vieira condenou os ataques americanos e iranianos e afirmou que não se pode deixar que o Irã se arme e busque armamento nuclear.

Os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã começaram no final de fevereiro deste ano. Nas primeiras ofensivas, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, foi morto. Como resposta, o Irã está concentrando uma ação militar no Oriente Médio contra seus vizinhos árabes no golfo Pérsico.

Na última quarta-feira (25), quase um mês após o início da guerra, a televisão estatal persa informou que o regime iraniano rejeitou uma proposta apresentada pelos EUA para encerrar o conflito. A negativa foi divulgada com tom duro e irônico a despeito dos bombardeios incessantes feitos pelas forças americanas e por Israel e da crise energética que provoca instabilidade global.

Ainda de acordo com a emissora Press TV, uma autoridade do regime afirmou que a medida buscava pôr fim ao que classificou de "guerra imposta", mas deixou claro que a decisão sobre o fim do conflito cabe exclusivamente ao Irã.

Antes, o regime já havia rebatido a afirmação de Donald Trump de que haveria negociações em andamento para encerrar o conflito. Em fala feita na mesma emissora, o porta-voz militar Ebrahim Zolfaqari disse que Trump estaria "negociando consigo mesmo" e negou a possibilidade de uma trégua no curto prazo. "Pessoas como nós nunca conseguirão se dar bem com pessoas como você [Trump]", afirmou. "Como sempre dissemos, nenhum de nós fará um acordo com vocês. Nem agora nem nunca."