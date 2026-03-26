SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião com 168 pessoas a bordo quase colidiu contra um helicóptero dos Exército dos Estados Unidos.

A Administração Federal de Aviação (FAA) está investigando uma quase colisão entre um avião comercial da United Airlines com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos. A ocorrência foi registrada na noite de ontem, no Condado de Orange, na Califórnia, segundo a Reuters.

Um Boeing 737-800 da United Airlines estava perto do Aeroporto John Wayne quando o helicóptero cruzou em sua frente. A aeronave Black Hawk pertence ao Exército norte-americano na Califórnia.

As aeronaves chegaram a ficar a 160 metros de distância um do outro, ainda segundo a Reuters. A United informou que o voo 589, com 162 passageiros e seis tripulantes, foi alertado pelo controle de tráfego aéreo sobre o helicóptero militar. Detalhes sobre a ocupação da aeronave do Exército não foram divulgados. A FAA quer saber, agora, se o quase incidente violou a política do órgão que proíbe a passagem de helicópteros perto de grandes aeroportos.