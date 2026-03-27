SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois irmãos foram indiciados nos EUA após um dispositivo explosivo ser deixado do lado de fora de um portão da Base Aérea de MacDill, na Flórida.

Alen Zheng, 20, e Ann Mary Zheng, 27, foram acusados em denúncias federais separadas apresentadas na quarta-feira. A irmã está sob custódia, enquanto o irmão fugiu para a China, segundo uma publicação em rede social do diretor do FBI, Kash Patel.

Investigadores dizem que um pacote suspeito foi encontrado fora da base em 16 de março, o que levou o FBI a abrir investigação. A acusação contra Alen cita especificamente o pacote localizado em MacDill e inclui as suspeitas de tentar danificar propriedade do governo, "fabricar ilegalmente um artefato destrutivo e possuir um dispositivo destrutivo não registrado".

Ann Mary Zheng foi indiciada por adulteração de provas e por ajudar o irmão após o crime. Segundo a acusação, ela teria atuado para dificultar a prisão, o julgamento e a punição de Alen.

A denúncia também atribui à irmã a ocultação e adulteração de um Mercedes-Benz GLK 350 preto, supostamente usado no crime. A acusação afirma que o objetivo seria comprometer a integridade e a disponibilidade do veículo como prova em um processo federal contra Alen.

O caso é investigado pela Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo. A imprensa norte-americana não conseguiu, até o momento, localizar a defesa deles.

POR QUE A BASE ENTROU NO RADAR

MacDill abriga o Comando Central dos EUA, responsável por operações militares no Oriente Médio, na Ásia Central e em partes do sul da Ásia. A base é citada como uma das instalações que passaram a operar em alerta elevado desde o início da guerra com o Irã.

Outro homem foi preso nesta semana sob acusação de fazer ameaças por telefone para a base. Investigadores, porém, não o acusaram de ter deixado dispositivos explosivos, e não havia conexão imediata entre esse caso e o dos irmãos Zheng.