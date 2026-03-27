SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha do México faz uma operação de busca por dois veleiros desaparecidos com nove tripulantes de diferentes nacionalidades. As embarcações transportavam ajuda humanitária para Cuba e começaram a ser procuradas nesta quinta-feira (26).

Embarcações zarparam na sexta-feira passada de Isla Mujeres e deveriam chegar a Havana entre terça e quarta-feira. As informações foram dadas pela Marinha mexicana.

Até o momento não se obteve "comunicação nem confirmação de sua chegada" à ilha, detalhou em comunicado a instituição. Os comandos navais da região e suas estações de busca e salvamento estão em alerta.

Ativistas de diversos países partiram de portos mexicanos em barcos carregados com alimentos e outros suprimentos. Eles tinham como intuito levar ajuda para a ilha, que enfrenta um bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos.

Uma equipe da AFP que acompanhou parte do trajeto das embarcações testemunhou o impacto de ventos fortes e correntes durante a travessia. Segundo a Marinha, a comunicação está aberta com agências e centros de salvamento da Polônia, França, Cuba e Estados Unidos.

A Marinha mexicana não especificou a identidade nem as nacionalidades dos tripulantes. Eles falaram, porém, que estão em contato "com representações diplomáticas dos países de origem das pessoas a bordo" para cooperar e trocar informações em tempo real.

A busca inclui aeronaves que "executam padrões de busca" na rota estimada entre Isla Mujeres e Havana. O percurso programado, possíveis mudanças de rumo e as condições meteorológicas são levadas em consideração, detalhou a Marinha.

A instituição pediu à comunidade marítima do Caribe e do Golfo do México para que notifique "imediatamente" qualquer informação sobre os veleiros. O governo de Cuba não comentou sobre os desaparecimentos até o momento.